Rusya vizeyi esnetti, 42 milyon $ cepte

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR- kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek. 2018'de 95 bin 166 kişi Rusya'ya seyahat etti. Ülkeye yönelik seyahatlerin yüzde 80'inin iş amaçlı yapıldığını aktaran turizmciler, "Rusya vizesi için 550 dolar civarında ödeme yapılıyordu. İş insanları büyük bir maliyetten kurtuldu" dedi. Putin'in bu kararı ile Türk iş insanları yaklaşık 42 milyon dolarlık vize maliyetinden kurtulmuş oldu.İKİYE KATLARKARARIN turistik vize için öncü bir adım olacağını aktaran Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Rusya daha önce de vizeleri kaldırmıştı. O dönemde Rusya turlarına talep iki katına çıktı. Yine aynı etkiyi yaratır" diye konuştu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke de, 2018'de Rusya'ya 14 bin sefer yapıldığını, bu sayının 20 bine çıkabileceğini söyledi.