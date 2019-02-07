Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatta rekorlar yakalayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rakamını açıkladıklarını ve hem özel ticaret sistemi hem de genel ticaret sistemine göre verileri açıkladıklarını söyledi.

Avrupa'da Brexit gerilimi, dünyadaki ticaret savaşları ve korumacılık önlemlerine rağmen ihracatçıların Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ettiğini aktaran Pekcan, "Göreve geldiğimizden beri ihracatçılarımız, sektörlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle bir fikir birliği, güç birliği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle Türk ekonomisinin önemli sivil toplum örgütlerini bünyesinde bulunduran İstişare Konseyi kurduk." şeklinde konuştu.

Pekcan, ikinci olarak, Yenilikçi Ticaret Platformu'nu kurduklarını, 21. yüzyılın teknolojilerine yatırım yapan öncü girişimcileri bir araya getirdiklerini ve gençlere rol model oluşturan ortak çalışmalar üretmek için gayret sarf ettiklerini söyledi. Son 10 yıldır yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam sanayi ürünleri ihracatı içindeki payının yüzde 3-4 bandını aşamadığını belirten Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri kurarak teknoloji odaklı yatırımlar çekmeyi hedeflediklerini aktardı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Sivil toplum örgütlerimizin taleplerini dinliyor, bakanlığımız konuları ile ilgiliyse ve hemen çözüm üretiyoruz. Bunun için bir ekip kurduk. Bugüne kadar bin 114 talebi bakanlığımıza ulaşmış. Bunların yarısı bizim bakanlığımızla, yarısı diğer bakanlıklarla alakalı. Tüm çalışmalarımızda özel sektörümüz, ihracatçımız, sivil toplum örgütlerimizle bir bütün olduk. Küresel gelişmeleri yakından izliyoruz, sektörlerle ilgili kararları istişare ediyoruz. İhracatımızı uzun dönemler halinde artıracak çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

"GENEL TİCARET SİSTEMİ'NE GEÇTİK"

Ruhsar Pekcan, Türkiye için cari açığın en önemli nedeninin dış ticaret açığı olduğunu, bu nedenle en temel gayelerinin, dış ticareti dengeli bir yapıya kavuşturarak ülke ekonomisini kalkındırmak olduğunu vurguladı.

2019'un bu nedenle çok önemli bir yıl olduğuna işaret eden Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılında yüksek oranlarda gerçekleşmesini ve dış ticaret açığımızı düşürmeyi hedefliyoruz. Yine bu hafta duyurduğumuz gibi, ülkemizdeki üretimi ve ihracatı daha doğru yansıtan ve Çin, Amerika, Japonya, Güney Kore, Kanada, Rusya ve İngiltere'de olduğu gibi Genel Ticaret Sistemi'ne geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye'nin geçen yıl ocak ayında 9,1 milyar dolar dış ticaret açığı bulunduğunu belirterek, bu yıl ise 2,3 milyar dolar açık olduğunu söyledi.

Sadece ocak ayında dış ticaret açığının 6,8 milyar dolar kapandığını aktaran Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu son derece önemli. Mart ayında milli gelirimiz açıklandığında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yakaladığımızı göreceğiz. Önümüzdeki 10 yılda temel hedefimiz, orta gelirli bir ülke olmaktan çıkıp yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmak. Bu hedefimize yönelik ilerlerken, dünyanın durmadığına, devamlı bir teknolojik ve ekonomik bir değişimden geçtiğine hepimiz şahit oluyoruz.

Bu yolda 3 temel hedefimiz var. Rekabetçi olduğumuz konularda markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek... İç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmak... Üretimde ve ihracatta ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak… Tüm bu hedefleri ihracatçılarımızla beraber başaracağız. 2019 yılı hedeflerimize yönelik çok önemli bir yıl olacak. Bu nedenle özel sektörümüzü dinlemeye geldik."