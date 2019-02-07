TİM Başkanı İsmail Gülle: İş dünyası olarak sonuna kadar destekliyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 30 Haziran'da seçilen yeni TİM yönetimi olarak o dönemde ortaya koydukları vizyon ve misyondan bahsetti.

Bu doğrultuda hayata geçirdikleri uygulamalara değinen Gülle, hedeflerinin tamamını ihracat ailesinin görüşleri, düşünceleri ve tavsiyeleri doğrultusunda oluşturma kararı aldıklarını söyledi. Gülle, bu kapsamda 2018 Ekim'de TİM 1. Delegeler Çalıştayını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini, Oktay'a birinci elden sorunlarını ilettiklerini hatırlattı.

Bugün de bakanlar Albayrak ve Pekcan'ın katılımıyla 2. Delegeler Çalıştayını gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz, ekonomi yönetimimize de yeni bir anlayış, yeni bir zihinsel dönüşüm, stratejik kararlarda yeni bir hız, yeni bir sinerji getirdi. Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik politika ve stratejilerinde, hedeflerine yönelik geniş kapsamlı çalışmalarınızı iş dünyası ve ihracat ailesi olarak dikkatle takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz.

Enflasyon ve yüksek faizlere yönelik olarak, Bakanlığınızda yürütülen mücadelenin alacağı sonuçların, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yapacağı pozitif katkının farkında olarak, üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız, atıyoruz. 83 binden fazla ihracatçımız ve bu firmalarda istihdam ettiğimiz 3 milyonu aşkın çalışanımızla, bu mücadelede biz de varız, yanınızdayız. Bu çerçeveden bakıldığında, bugünkü ziyaretiniz bizler için son derece önemli."

"KAMU BANKALARININ İHRACATA DESTEKLERİNİN TAKDİRE ŞAYAN"

Gülle, devletin ihracata sağladığı teşviklerin, küresel ekonomik şartlar ne olursa olsun artarak devam ettirilmesine minnettar olduklarını belirterek, başta finansman sorunu olmak üzere, bugün arz edecekleri başlıkların ve sorunların hükümetin de gündeminde bulunduğunun farkında olduklarını söyledi. Bugüne kadar ellerindeki fonların bir kısmını Türk Eximbank'a kullandırma kararı aldıklarını dile getiren Gülle, Türkiye'nin önde gelen bankaları ile üretim ve ihracata yönelik krediler hakkında önemli toplantılar ve ihracatçılara yeni imkanlar sağlayan protokoller gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gülle, inovasyon, Ar-Ge, hedef pazarlar, ihracat pusulası, girişimcilik, tanıtım gibi alanlarda yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Finansman konusunda özellikle Türk Eximbank sayesinde çok önemli bir mesafe kat edildiğini kaydederek, bu durumun ticari bankalarda görülemediğini söyledi. Gülle, diğer bankalarda, kredi faizlerinde artış, teminat küçültmesi gibi uygulamalarla karşılaştıklarını belirterek, finansmana erişim konusundaki sıkıntılarından bahsetti. Yüksek faizlerin önlerindeki en büyük engel olduğunu dile getiren Gülle, buna rağmen kamu bankalarının ihracata desteklerinin takdire şayan olduğunu söyledi.

YEŞİL PASAPORTTA SÜRESİ 3 YILA ÇIKSIN TALEBİ

Gülle, ihracata verilen desteklerin Türk Eximbank ve kamu bankaları kanalıyla artırılmasının bankacılığın tamamına cesaret vereceğini bildirdi. Yurt dışından önemli markaların satın alınmasının sağlayacağı katkıdan bahseden Gülle, bu konudaki mevzuatın ve teşvik sisteminin kendilerini desteklemesini beklediklerini vurguladı. Gülle, ihracatçı firmaların KDV imkanına kavuşmalarının finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük imkan sağlayacağını belirterek, sağlayacaktır.

İhracatçıların yeşil pasaport kullanma hakkının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması talebinde bulunan Gülle, bunun büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Gülle, Türkiye'nin bir ticaret ve lojistik üssü olmasının önemine değinerek, "Bugün Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin üretim kapasiteleri, ülkemizle kıyas götürmeyecek şekilde aşağılarda. Ancak, iş yapabilme kolaylığı, vize, firma kurulumu, ticari işlemlerde bürokrasi gibi konularda attıkları önemli adımlar, bu ülkeleri doğal bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ülkemiz için bu yönde atılacak adımların en büyük destekçileri olduğumuzu arz etmek istiyorum." dedi.

"182 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMAMIZ GAYET MÜMKÜN"

Gülle, yıl başında sektörlere, 2019 tahminini yapmak suretiyle bu yılki projeksiyonlarını sorduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelen sonuçlar son derece umut verici oldu. Tabloda da görebileceğiniz üzere, 182 milyar dolara ulaşmamız gayet mümkün görünüyor. Burada tek yapmamız gereken şey şu; atıl olan kapasitemizi doğru bir şekilde, mantıklı stratejilerle, doğru hedef pazarlar seçerek kullanabilmek ve çok daha yüksek ihracat geliri elde etmek. Bu amaca hizmet etmesi için ocakta 'İhracat 2019 Raporu'muzu yayınladık. Raporun dış ticaret analizi bölümünde, dünyada en çok ithalatı yapılan 200 ürünü ele aldık ve bunlardan 47'sinde rekabet avantajına sahip olduğumuzu gördük."

Gülle, bunların, otomotivden elektroniğe, hazır giyimden gıdaya herkesin iyi bildiği ürünler olduğunu belirterek, "47 üründe dünyanın toplam ithalatı 1,8 trilyon dolarken, bizim ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde." dedi. İhracatın tamamı için dünya ticaretinden binde 9 pay alırken, sadece 47 üründe söz konusu oranın yüzde 2,8'e çıktığını dile getiren Gülle, bu ürünlere yoğunlaşılması durumunda ihracat rakamlarında yaşanılacak artıştan bahsetti.