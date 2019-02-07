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Twitter'daki linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı

’de sosyal medyada bir kampanya linkine tıklayan şahıs hayatının şokunu yaşadı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:02
Twitter'daki linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı

Kırklareli'de R.K. isimli bir şahıs, twitter'da bir bankaya ait kampanyayı görüp, kampanya linkine tıkladı. İnternet ortamındaki gönderiyi tıkladıktan sonra önüne çıkan kampanyaya kullanıcı adı ve şifresini yazan R.K. sisteme bir türlü giriş yapamadı. Daha sonra sisteme giriş yapabilmesi için telefonuna onay kodu gönderilen R.K. bu denemesinden de sonuç alamadı.

POLİS EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Bir süre sonra R.K.nin telefonuna, E.Ş. isimli şahsa ait hesaba 6 bin 380 TL para gönderileceğine dair uyarı mesajı geldi. Bunun üzerine bankanın müşteri hizmetlerini arayan R.K. şüpheli işlem bildiriminde bulunarak, banka hesabını askıya aldı. Şahıs banka hesabını askıya aldıktan sonra E.Ş. isimli şahsa ait hesaba 6 bin 380 TL para transferi yapılarak dolandırıldığını polise bildirdi.
Bunun üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Twitter'daki linke tıklayınca hayatının şokunu yaşadı
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