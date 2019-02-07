Yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat gram çeyrek altın fiyatları...

Sosyal olarak alışkanlıklar, ortak değerler kültürü şekillendirir, bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Bu yüzden piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra vatandaşın altın fiyatları konusunda olan ilgisi daha da arttı. Düğünlerde gelin ve damada hediye edilen nesnelerin başında altın gelir, aynı zamanda yatırım konusunda da ülkemizdeki bir numaralı birikim noktasıdır.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın haftanın son iş günü olan 8 Şubat Cuma sabahı 221,43 TL'den alınırken 221,51 TL'den satılıyor. Ülkemizde gram altın özellikle son dönemde oldukça popüler. Çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra vatandaşların gözü gram altına çevrilmiş durumda.