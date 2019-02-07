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Yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra ne kadar? 8 Şubat gram fiyatları...

Piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra vatandaşların konusundaki araştırmaları da arttı. Haftanın son iş günü olan 8 Şubat Cuma ? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki en güncel rakamları, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz. İlgiyle takip ettiğiniz cevap aradığınız altın fiyatları burada.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 08:00
Yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat gram çeyrek altın fiyatları...

Sosyal olarak alışkanlıklar, ortak değerler kültürü şekillendirir, bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Bu yüzden piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra vatandaşın konusunda olan ilgisi daha da arttı. Düğünlerde gelin ve damada hediye edilen nesnelerin başında altın gelir, aynı zamanda yatırım konusunda da ülkemizdeki bir numaralı birikim noktasıdır.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

haftanın son iş günü olan 8 Şubat Cuma sabahı 221,43 TL'den alınırken 221,51 TL'den satılıyor. Ülkemizde gram altın özellikle son dönemde oldukça popüler. fiyatlarındaki artıştan sonra vatandaşların gözü gram altına çevrilmiş durumda.

piyasalar
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Yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat gram çeyrek altın fiyatları...
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