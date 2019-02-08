20 bin atama günü

Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği tarih geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla bugün saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli atamasında en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/ fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.



Kaynak: TAKVİM

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