Belediyeler ucuz meyve-sebze satacak

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili atılacak adımları sıraladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılışında konuşan Albayrak, belediyelerin sebze-meyve satışına haftaya başlayacağını duyurdu. Fırsatçılığın 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket edenlerin, milletimizin cebindeki parasını pul etmesine, sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyükşehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız" dedi.Hal Yasası'yla tarladan sofraya tüm süreçlerin altyapısını güçlendirecek profesyonel bir dönüşüm sürecinin devreye alınacağını anlatan Albayrak, "Seracılıkla ilgili bugün detaylı bir program açıklanacak. Ziraat Bankası tarafından düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen kredilerin olduğu bir program olacak. Seralar için kamu olarak stratejik bir yatırım planlamasına girip bu piyasada olacağız" diye konuştu. Özellikle jeotermal su kaynaklarının bulunduğu yerlerde organize bölgeler oluşturulacağı bilgisini veren Albayrak, yatırımcıların bu bölgelerde kuracağı seraların finansmanında bu kredilerle hızlı bir geri dönüş alacaklarını söyledi.Tarımsal üretimi artırmak ve özellikle kış aylarında fiyat artışının önüne geçmek istediklerini aktaran Albayrak, şöyle konuştu: "Sözde 2 fırtına, rüzgâr esti. 2 bin dönüm sera etkilenmiş. Antalya'nın kapasitesi 50 bin dönüm. Türkiye'de binde 8 etkilenmiş. Birileri kıyameti koparıyor."Belirsizliklerin arttığı, korumacılığınmevcutsistemi sarstığı,Avrupa'nın veÇin'in yavaşladığıbu dönemdeher zamankindendaha fazla çalışacaklarınıvurgulayanAlbayrak,"Bu süreci bir fırsatdönemi olarakokuyoruz. Ülkeninöne çıkan özellikleriniiyi değerlendirip,küreselticaretin yıldızıhaline geleceğiz"dedi.Son 6 ayda atılan adımların olumlu karşılık bulduğunu aktaran Albayrak, bu reaksiyonla CDS'lerin 290'lar seviyesine, 2 yıllık devlet tahvil kağıdı faizinin yüzde 18'e, 5 yıllıkların 15.64'e, 10 yıllıkların da 14'ün altına indiğini dile getirdi. Albayrak, "Şubat, mart ve arkasından nisan-mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı, özellikle eylül-ekimde başlayan sıkıntılardan büyük ölçüde kurtulmaya başlandığı bir döneme şahitlik edeceğiz. Şubat, bankacılığın likiditesi açısından ocaktan daha iyi olacak. Mart da şubattan iyi olacak. Korku, kaygıların, spekülatif saldırıların yaşandığı 2018'in son çeyreğindeki o hava dağılmaya başladı. Bunu piyasalardan görüyorsunuz. Yüzde 40'lara, 50'lere ulaşan faizler bugün yüzde 20'ler ve altına indi" dedi.Türkiye'nin son 16 yılda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini anlatan Albayrak, "Ekonomide yeni başarı hikâyesi yazmaya başladık. Başta ihracat ailesi olmak üzere tüm paydaşlar bu hikâyenin kahramanı olacak. Yeni başarı hikâyesini hep birlikte yazacağız" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 2019'da ihracatın, ithalat karşılama oranının yüksek oranda gerçekleşmesini ve dış ticaret açığını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle de "Enflasyon ve faizle mücadelede üzerimize düşeni yaparız" diye konuştu.Bakan Albayrak, özel bir TV kanalının canlı yayınında da gençlerle buluşup sorularını yanıtladı. Gıda enflasyonuyla mücadele için belediyelerin sebze-meyve satışı yapacağını hatırlatan Albayrak, "Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız. Orta ve uzun vadede çözüm için, gıda tedarik zincirinin küresel anlamda en iyi uygulamalarla profesyonel bir yapıda bir network hazırlıyoruz" dedi.