Bireysel Emeklilik’te 95 milyar lira birikti

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Sigorta Birliği'nin düzenlediği çalıştaya 'dijitalleşme' damga vurdu. Sektörün ve finans piyasalarının derinleşmesi için dijitalleşmenin şart olduğu vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, en önemli gündem maddelerinin yapay zekâ, siber güvenlik, blockchain olduğunu söyledi. Çağlar, "Sigortacılık sektörü olarak 2018'i 54.2 milyar TL'lik prim üretimiyle tamamladık. Günde 53 bin insana hasar ödeyen bir sektörüz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 95 milyar TL fon birikti" dedi. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise "TSB'ye üye şirket sayısı 62 iken, borsada işlem gören sayının 7'de kalması, bu alanda yapacağımız çok şey bulunduğuna işaret ediyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan da "Artık doğası gereği dijitalleşmeyen hiçbir şeyin ayakta kalması mümkün değil. Birşey ne kadar dijitalleşebilirse o kadar yaşayacak" diye konuştu.