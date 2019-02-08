Çocukları için başladılar! Şimdi Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor...

Beş Minare Mahallesi'nde Bitlis Belediyesi tarafından açılan kurslar büyük ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar hem sosyal olarak kendilerini geliştiriyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Eşinin mesleği dolayısıyla tarih öğretmenliğini bırakarak Bitlis'e gelen ve burada belediye tarafından desteklenen bir kurs açarak 12 kadına 'Amigurumi' kursu veren Usta Öğretici Arife Üzüm, çocukları için başladığı mesleği diğer kadınlara da öğretmek istediğini söyledi. Bitlis Belediyesi tarafından desteklenen 'Amigurumi' kursunu açtıklarını dile getiren Arife Üzüm, burada eğitim verdiği kursiyerlerle ürettikleri ürünleri kendi sosyal medya hesaplarında yayınlayarak satışa sunduklarını kaydetti.