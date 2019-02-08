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Doğalgazın çıkma anı görüntülendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıklamasıyla birlikte, doğalgazın çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 16:58
Doğalgazın çıkma anı görüntülendi

Bir televizyon kanalında özel yayına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'da ve İstanbul'da doğalgaz bulunduğunu belirtti.

Dönmez, "Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğalgaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğalgaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz. Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğal gazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır" dedi.
Yapılan açıklamaların ardından Kapaklı halkı da büyük sevinç yaşadı. İlçelerinde doğalgaz bulunmasının hem ekonomik hem de ticari açıdan olumlu yansıyacağını düşünen vatandaşlar, doğalgazın ne zaman çıkarılacağını da merak ediyor.
Öte yandan Bakan Dönmez'in açıklamalarının ardından Kapaklı ilçesinde yapılan doğalgaz arama faaliyetlerinin görüntüleri de ortaya çıktı.

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Doğalgazın çıkma anı görüntülendi
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