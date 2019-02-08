Emekliye Şubat zammı

Emekliler Ocak zamlarını alırken, yapılan yasal düzenleme ile düşük maaşlı emeklilerin gelirinde ekstra artışın yolu açıldı. Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, bu ay emeklilerin maaşına yansıyacak. Düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, bu aydan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış gerçekleşecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak. Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak. Örneğin; emeklinin maaşı 660 lira ise eşine 330, 2 çocuğuna 165'er lira ödeniyordu. Şimdi eşe 500, çocuklarına 250'şer lira ödenecek.

Kaynak: TAKVİM