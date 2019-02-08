Kanal İstanbul’a yabancı ilgisi

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul için etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ve örtülü bir şekilde ihlal etmeden, Boğaz deniz ulaştırmasına ikinci bir kapı ve su yolu açılmış olacak. ÇED Raporu'nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı'nın onaylanması sonrası ihale ilanına çıkacağız. İhaleye yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılardan çok fazla ilgi var" dedi. Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri Toplantısı'nda konuşan Turhan şu mesajları verdi:Tren kazasının olduğu hatta sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor. Ankara-Sincan çalışmalarımız şubat sonu, Ankara-Kayaş arası martta tamamlanacak. Şu an sinyalizasyonda yüzde 45'lerdeyiz. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil, 6 bin kilometrelik demiryolu hattını, sinyalizasyonsuz çalıştırıyoruz. Kazayla ilgili idari soruşturma sürüyor.Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ya da kapalı şekilde ihlal etmiyoruz. ÇED raporu onayını bekliyoruz. İhaleye yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılardan çok fazla ilgi var. İnşallah bu ilgi ihaleye çıkıldığında da aynı şekilde devam eder.Türk Telekom hisseleri 2026'ya kadar OTAŞ'taydı. Bu firmanın temerrüde düşmesi sonucu yüzde 55'lik hisse şu an bankalarda. Maksadımız Telekom'u yeniden iyi para edeceği şekilde kârlı hale getirmek. Etkin yönetimle bu yılın son çeyreğinde 2.2 milyar lira kâr edildi. İnşallah devam eder yüksek fiyata satarız.(İtalyan Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisseni devretmek istemesi) Astaldi dünya genelinde ekonomik sıkıntı yaşıyor. Hisselerini devretmek istiyor. Sözleşme gereği bankaların onayını almalı. Çinliler de ilgileniyor. Değer belirlemesi yapıyorlar. Bunların hepsi finans kuruluşları ve idarenin onayına tabi.Hızlı Geçiş Sistemi'nde bazı plakaların standartlara uygun olmaması, kirli veya hasarlı olması hatalı okumaya sebep oluyor. Ama gerekli incelemeler yapılarak, düzeltmeden sonra cezalar iptal ediliyor.