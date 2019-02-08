Krediye 60 ay vadeyle yapılandırma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kredi yönetmeliğine ilişkin bir taslak yayımladı. Taslağa göre ihtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek. BDDK'nın internet sitesinde yer alan taslağa göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe geçici madde eklendi. BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "24/4/2013 tarihli Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir. "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/ veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay yeniden yapılandırılabilir."