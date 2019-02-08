Vakıf’tan KOBİ’ye 1 milyarlık kampanya

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Vakıfbank, ipotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında yurtdışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin kullanımına sundu. Yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve 'yerli malı belgesi' bulunan imalatçı ve ihracatçı KOBİ'ler, 6 ay ödemesiz dönem, 60 aya varan vade ve aylık yüzde 1.45 faiz oranı ile toplam 1 milyar TL kredi kullanabilecek. 'Katma Değer Üreten İmalatçıİhracatçı Kredisi' adlı kampanya kapsamında ile ilgili açıklamada bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, "Yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan işletmeler 6 ay ödemesiz bu krediyi kullanabilecek" dedi. Özcan, 2016'da kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında yurtiçi ve yurtdışına euro ve TL cinsinden çok başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini ve bu alanda Türkiye'de lider konumda olduklarını dile getirdi.Yeni Ekonomi Programı'nda üretim ve ihracat alanında yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılmasının önemli bir rolü olduğuna da işaret eden Özcan, şunları söyledi: "Milli ekonomimizin dönüşüm sürecinde KOBİ'lerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 13 bankanın katılımıyla oluşturulan KOBİ Değer Kredisi'nde de en aktif bankalardan biriyiz. Yeni kampanyamızla da imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerimize önemli bir destek sağlayacağız."