Yeni AKM projesi temel atma töreni öncesi havadan fotoğraflandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- TAKSİM'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma töreni öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Geçtiğimiz sene şubat ayında yıkımına başlanan AKM'de hafriyat çalışmalarının ardından, iş makineleri geçtiğimiz haftalarda temel çukurunu kazdı. Şantiye arazisinde toprak kaymasının önüne geçmek için kazıklı temel beton dökümü de yapıldı.

Pazar günü gerçekleştirilecek temel atma töreni için yapılan hazırlıklar havadan fotoğraflandı. Görüntülerde törende protokol için hazırlanan dev çadır ile temel atılacak bölüm dikakt çekiyor.

YENİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.

(FOTOĞRAFLI)