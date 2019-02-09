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'dan topladığı meteoritlerle 'uzaya' ışık tutacak!

'da yaptığı çalışmaları tamamlayan akademisyen Mehmet Yeşiltaş, kıtadan topladığı 3 meteoritle uzay bilimlerine katkı sağlayacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 16:04
Antarktika'dan topladığı meteoritlerle 'uzaya' ışık tutacak!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Bilim Seferi'nin yanı sıra ikili iş birlikleri kapsamında da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 8 bilim insanı, bu dönemde Şili, Belçika, Kore ve Kolombiya gibi ülkelerin kıtadaki araştırma üsleri ve gemilerinde bilimsel faaliyetlerde bulundu.

İkili iş birliğiyle Belçika'nın Antarktika'daki üssünde çalışmalarda bulunan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, araştırmalarından elde ettiği sonuçlarla yurda döndü.

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Antarktika'dan topladığı meteoritlerle 'uzaya' ışık tutacak!
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