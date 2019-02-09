Market zincirleri tarladan mal alamayacak

BUGÜN NELER OLDU

TBMM, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, çalışmaları devam eden Hal yasası hayata geçtiğinde, büyük zincir marketlerin sisteme dahil olacağını ve böylece tarladan mal alamayacağını belirterek, "Ya komisyoncudan ya tüccardan ya da halden alacaklar" dedi.Kılıç, hasat döneminde tarım üreticilerinin mevsimlik işçilere ürünlerini toplattıklarını, onların 'dayıbaşılık' denilen sistem ile organize olduklarını anlattı. Kılıç, "Dayıbaşıları büyük marketlerle anlaştıkları için köylülerin işçi talebini kabul etmiyor. Bağ, sera veya bostandaki ürün toplanamayınca bir süre sonra çürümeye başlıyor" diye konuştu.Kılıç, büyük zincir marketlerle tüccarların, köylünün bu durumunu fırsata çevirdiğini ve "Ya istediğim fiyattan satarsın ya da ürünün çürür" tehdidi ile ürünü ucuza aldığını kaydetti. Kılıç, "Çiftçi ürünü düşük fiyattan satmaya mecbur bırakılıyor. Piyasayı elinde tutan fırsatçılar, üreticileri gübre, tohum ve ilaç desteğiyle tekeline alıyor. Sistemini bu şekilde kuran büyük tüccar ve zincir marketler, üreticileri kendilerine mahkum bırakıyor. Bu sisteme giremeyenler de işçi bulmakta zorlanıp ürünü ucuza satıyor" dedi.