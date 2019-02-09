Meyve ve sebze fiyatları düştü

Hükümetin önlem alacağını
açıklaması dahi
meyve ve sebze fiyatlarının
düşürdü. Fiyatlar
yüzde 25-30 oranında
geriledi.
Türkiye Halciler
Federasyonu Başkanı
Yüksel Tavşan, fiyat
düşüşünü hava sıcaklıklarının
normalleşmesi
ve büyük marketlerin
sera ürünü almayacaklarını
açıklamalarına bağladı. Tavşan,
"Bir hafta içinde güneşin açmasıyla
ürün fiyatları normalleşmeye
başlayacak" dedi. Tavşan,
şöyle devam etti: "Mesela patlıcanın
hal fiyatı 10 liraydı, 5 liraya
düştü. Biber cinslerinde yüzde 25
fiyat düşüşü oldu. Bir hafta içinde
güneşin açmasıyla ürün fiyatları
normalleşmeye başlayacak.
Meteorolojik raporları takip ediyoruz,
havalar düzelecek."
Büyük market zincirlerinin kendi tedarikçileriyle özel olarak ürün topladığını iddia eden Tavşan, "Üretim piyasasına hakimler. Hallere mal gelişine bile engel olabiliyorlar. Bunlara ancak devletin gücü yetebilir" diye konuştu. Tavşan, tanzim satış modeliyle belediyelerin satış noktalarında meyve ve sebze satması kararının da piyasayı regüle edeceğini söyledi.