Meyve ve sebze fiyatları düştü

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin önlem alacağınıaçıklaması dahimeyve ve sebze fiyatlarınındüşürdü. Fiyatlaryüzde 25-30 oranındageriledi.Türkiye HalcilerFederasyonu BaşkanıYüksel Tavşan, fiyatdüşüşünü hava sıcaklıklarınınnormalleşmesive büyük marketlerinsera ürünü almayacaklarınıaçıklamalarına bağladı. Tavşan,"Bir hafta içinde güneşin açmasıylaürün fiyatları normalleşmeyebaşlayacak" dedi. Tavşan,şöyle devam etti: "Mesela patlıcanınhal fiyatı 10 liraydı, 5 lirayadüştü. Biber cinslerinde yüzde 25fiyat düşüşü oldu. Bir hafta içindegüneşin açmasıyla ürün fiyatlarınormalleşmeye başlayacak.Meteorolojik raporları takip ediyoruz,havalar düzelecek."Büyük market zincirlerinin kendi tedarikçileriyle özel olarak ürün topladığını iddia eden Tavşan, "Üretim piyasasına hakimler. Hallere mal gelişine bile engel olabiliyorlar. Bunlara ancak devletin gücü yetebilir" diye konuştu. Tavşan, tanzim satış modeliyle belediyelerin satış noktalarında meyve ve sebze satması kararının da piyasayı regüle edeceğini söyledi.