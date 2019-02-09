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fiyatları düştü

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Meyve ve sebze fiyatları düştü
Hükümetin önlem alacağını açıklaması dahi meyve ve sebze fiyatlarının düşürdü. Fiyatlar yüzde 25-30 oranında geriledi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyat düşüşünü hava sıcaklıklarının normalleşmesi ve büyük marketlerin sera ürünü almayacaklarını açıklamalarına bağladı. Tavşan, "Bir hafta içinde güneşin açmasıyla ürün fiyatları normalleşmeye başlayacak" dedi. Tavşan, şöyle devam etti: "Mesela patlıcanın hal fiyatı 10 liraydı, 5 liraya düştü. Biber cinslerinde yüzde 25 fiyat düşüşü oldu. Bir hafta içinde güneşin açmasıyla ürün fiyatları normalleşmeye başlayacak. Meteorolojik raporları takip ediyoruz, havalar düzelecek."
Büyük market zincirlerinin kendi tedarikçileriyle özel olarak ürün topladığını iddia eden Tavşan, "Üretim piyasasına hakimler. Hallere mal gelişine bile engel olabiliyorlar. Bunlara ancak devletin gücü yetebilir" diye konuştu. Tavşan, tanzim satış modeliyle belediyelerin satış noktalarında meyve ve sebze satması kararının da piyasayı regüle edeceğini söyledi.
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Meyve ve sebze fiyatları düştü
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