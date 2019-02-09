Milyonları ilgilendiriyor! İşte indirim oranları...

Milyonları ilgilendiren KDV ve ÖTV indirimlerinde son durum ne? KDV, ÖTV indirimlerinden yararlanmak isteyenler için, hangi kalemde ne kadar indirim ve ne zamana kadar geçerli olduğunu sizlerden gelen yoğun talep üzerine derledik. İndirimler ve tarihlerle ilgili ayrıntılar şöyle: "Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.