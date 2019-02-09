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Tanzim satış için ürünler toplanıyor

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Tanzim satış için ürünler toplanıyor
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını belirterek, "Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp, bunları dağıtım noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için hemen hemen hiç kâr koymayacağız" dedi.
Poyraz, üreticiden aldıkları fiyata sadece nakliye maliyetini ekleyeceklerini söyledi.
Çiftçiye ürünlerini Tarım Kredi'ye satmaları için zorlama yapılmayacağının da altını çizen Poyraz, şöyle konuştu: "Biz zaten piyasadayız. Geçen sene çiftçilerden 800 milyon liralık ürün almışız. Hububat ve bakliyat ağırlıklı olarak gerçekleştirdiğimiz işi, şimdi yaş sebze-meyvede de sürdüreceğiz. Piyasada hangi ürüne ihtiyaç varsa sezonuna göre temin edip göndereceğiz." Poyraz, sistemin çok kısa süre içinde işlemeye başlayacağını da dile getirdi.
Poyraz, kooperatiflerin üreticiden aldığı, işlediği veya işlettiği ürünleri de sisteme dahil etmek gerektiğini söyledi.
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Tanzim satış için ürünler toplanıyor
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