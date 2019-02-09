TARSİM’den hortum mağduruna 31 milyon TL

BUGÜN NELER OLDU

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM), Antalya'da hortumun zarar verdiği seralara ilişkin bin 353 poliçenin hasar dosyalarını sonuçlandırarak, 31 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Genel Müdür Yusuf Cemil Satoğlu, 24 Ocak ile 4 Şubat arasında Antalya'dan 3.083 sera, 1.679 bitkisel ürün sigortası olmak üzere 4.762 hasar ihbarı yapıldığını söyledi. Satoğlu, "1 ile 4 Şubat arasında ihbarı yapılan 502 hasarın tespit işlemleri sürüyor. Yarına (bugüne) kadar tespitleri tamamlayıp, ödemeyi yaparız. Toplam 35 milyan TL olacak" diye konuştu.