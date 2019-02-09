Üç yılda 5 milyar dolarlık yatırım

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TANAP ve STAR Rafinerisi gibi dev yatırım projeleriyle Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı konumundaki Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Türkiye'de yatırımlarına devam ediyor. 11 yılda 14.5 milyar dolar yatırım yapan SOCAR'ın Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, "Türkiye dünyaya açılan kapımız. Burada yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye'ye çok inanıyoruz. Üç yılda, 5 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Yatırımlar tamamlandığında cari açığın azalmasına 6 milyar dolarlık katkı sunacağız" dedi. Akaryakıt dağıtım sektörüne girmeye sıcak baktıklarını anlatan Gahramanov, büyük bir satın alma planladıklarını söyledi. Gahramanov, 4 bin 500 olan çalışan sayısını 7 bine çıkaracaklarını belirtti.TANAP ve STAR gibi iki mega projeyi bitirdiklerini belirten Gahramanov, "Star'la kısa sürede 1.5 milyar doların Türkiye'den çıkmasını önledik. 2019'da esas hedefimiz TANAP'ı bitirmek ve tam kapasite çalıştırmak. Türkiye'de bir kriz görmüyoruz. Burası bizim için çok güçlü bir pazar. 2018 için konservatif bir bütçe yaptık ve bütçemizi aştık" diye konuştu.PETKIM'DE BP ile 2 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımı yaptıklarını söyleyen Gahramanov, "Bu yatırımı BP ile yüzde 50-50 ortak hayata geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl inşaatına başlayacağız. Üçüncü bir ortak planımız var. Mali bir ortak. Bu ayın sonuna doğru açıklayacağız " dedi.