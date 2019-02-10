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’nun pizzası olarak bilinen ""na yoğun ilgi!

’da her sabah namazı sonrası yenilen ve ’nun pizzası olarak tanımlanan yoğun ilgi görüyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 17:28
Anadolu’nun pizzası olarak bilinen yağ somununa yoğun ilgi!

'da geleneksel bir tat olan ve unutulmaya yüz tutan tereyağlı Konyalılar tarafından yeniden ilgi odağı oldu. Yıllar önce babasının mesleğine merak salarak fırıncılığa başlayan Vehbi Işıklı, bu lezzeti 15 yıldır her sabah vatandaşlara sunuyor. Sabah erken saatlerde dükkanına gelerek hamurunu hazırlayan Işıklı, daha sonra ocağı yakıyor. Hazırlanan hamuru ocakta pişirerek yağ somunu hazırlayan Işıklar, vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, kaşar peynirli, ballı, helvalı ve sebzeli gibi 12 farklı çeşitte yağ somununu pişiriyor.

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Anadolu’nun pizzası olarak bilinen "yağ somunu"na yoğun ilgi!
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