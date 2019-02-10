Borçlanma maliyeti 9.25 puan düştü

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde belirlenen makro hedeflerinin tamamını tutturan Türkiye, bir yandan yatırımcıların güvenini kazanırken, diğer yadan da borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Türkiye'nin iç borçlanmada Ekim 2018'de yüzde 23.8'e çıkan aylık ortalama maliyeti 3 ayda 9.25 puan düştü. Ocakta borçlanma maliyeti yüzde 14.55'e geriledi.Kuponsuz senetlerde ortalama maliyet 6.07 puanlık düşüşle yüzde 25.05'ten 18.98'e gerilerken, sabit getirili kağıtlarda iç borçlanma maliyeti ise yüzde 25.27'den 18.58'e düştü. İç borçlanma maliyetlerindeki bu düşüş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, geçen hafta dile getirdiği stratejinin başarısını ortaya koydu.Bakan Albayrak, medya temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, ekonomik göstergelerde mayıs-haziran döneminin yakalandığını, toparlanmanın beklenenin üstünde olduğunu belirterek, borçlanma stratejisi ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Albayrak, "Hazine'de bir kültür, gelenek var ama herkesin de bir yoğurt yiyişi var. Benim önceliklerim enstrüman çeşitliliğini sağlamak ve faiz maliyetini minimuma indirmektir. Piyasayla kavga etmeyeceğiz ama anahtarı da piyasaya vermeyeceğiz. Birinci önceliğimiz 2019 bütçesinde faiz yükünü maksimum düşürürken, vade, kaynak ve ürün çeşitliliğini buna göre artırmak" değerlendirmesinde bulunmuştu.İzlediği borçlanma stratejisiyle faiz yükünü azaltma yolunda önemli bir adım atan Türkiye'nin bu başarısı, yatırımcılar nezdinde de takdir gördü. Türkiye'nin kur saldırısı sonrasında 12 Eylül tarihinde 523.1 dolara yükselen 5 yıllık risk pirimi, geçen hafta 300 doların altına geriledi. Bu süreçte risk priminde yaşanan düşüş yüzde 42.6 oldu. Yatırımcıların Türkiye'ye güvenini gösteren bu iyileşme, piyasalara da yansıdı. Borsa İstanbul'da yabancılar 4 Ocak-1 Şubat tarihleri arasındaki dört haftada 1.4 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancıların borsadaki payı da yüzde 61'den 66'ya çıktı. Borsa İstanbul'da endeks 87 binden 105 bine kadar yükseldi.Hazine'nin stratejisi, gerek Türkiye'nin eurobond ihraçlarında, gerekse de iç piyasadaki tahvil faizlerinde de etkisini gösterdi. Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği tahvillere yabancılardan 3 kattan fazla talep gelirken, içeride de 13 Ağustos'ta yüzde 22.69 olan 10 yıllık tahvilin faizi bu hafta yüzde 14.58'e kadar geriledi. 2 yıllık tahvilin faizi de yüzde 27'den 18.37'ye düştü. Dolar kuru ise ağustostaki 7.2 TL'lik zirvesinin ardından yüzde 28 düşerek 5.2 TL'ye indi. TL dolar karşısında en fazla değer kazanan para oldu.