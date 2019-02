Paranız yanmasın elektriğiniz sönmesin

BUGÜN NELER OLDU

Küçükçekmece ve Pendik'te binlerce tüketicinin fatura bedellerini dolandırıcılara kaptırarak mağdur olmasının ardından Türkiye genelinde yetkisiz tahsilat yapan korsan ödeme noktaları yeniden gündeme geldi. Bu korsan firmalardan bazılarının müşterilerden tahsil ettikleri tutarları ilgili kurumlara yatırmayarak, bir süre sonra topladıkları para ile kaçmaları nedeniyle her yıl binlerce vatandaş mağdur olurken, bu merkezlerin her yıl ortalama 30 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Vatandaştan aldıkları 2-3 liralık komisyon bedelleriyle de ayrıca bir mağduriyet yaratan bu ödeme merkezlerine karşı dikkatli olunmasına yönelik uyarı, elektrik perakende şirketlerinden geldi.CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Türkiye genelinde sayıları 43.8 milyonu aşan elektrik abonesinin, faturayı düzenleyen elektrik şirketi ile anlaşma sağlamayan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen "Ödeme Kuruluşu" lisansı olmadan fatura tahsilatı yapan korsan ödeme noktalarına para kaptırma tehdidi altında bulunduğuna dikkat çekti. Bakal, "Vatandaşların, öncelikle ödeme yaptıkları yerin BDDK Ödeme Kuruluşu Lisansı ve ilgili şirket tarafından verilmiş yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ödeme kuruluşu lisansına sahip olmanın yanında ödemenin yapıldığı faturayı düzenleyen şirket tarafından da yetkilendirilmesi gerekiyor" dedi.Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise elektrik, su ve doğalgaz sektörlerinin fatura adetlerinin aylık olarak 80 milyonu bulduğunu, telefon, internet ve dijital TV abonelikleri de dahil edildiğinde fatura miktarının 125 milyon adete çıktığını belirterek, "Bankaların otomatik ödeme talimatı ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme payı, pastanın yüzde 41'ini oluşturuyor. Bankaları sırasıyla yaklaşık yüzde 26'lık işlem hacmi ile kurumların kendi ödeme noktaları, yüzde 15'lik hacim ile PTT, yüzde 14'lük pay ile de anlaşmalı ödeme kuruluşları takip ediyor. Korsan ödeme noktalarında ise yaklaşık 5 milyon fatura ödemesi gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.Korsanödeme noktalarıyla mücadelede BBDK'nın faaliyet izni uygulamasının önemine değinen Aytac, "Ödeme kuruluşlarının sermaye, bilanço ve teminat tutarları BBDK tarafından kontrol ediliyor. Faaliyet iznine sahip olmayan noktalarda yapılan tahsilat işlemleri ve dekontların yasal geçerliliği bulunmuyor. Bu noktalar vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerine de erişebildikleri için ciddi riskler taşıyor. Müşterilerimiz eğer izinli ödeme noktalarında tahsilatlarını gerçekleştirmedilerse, borcun ödendiği bilgisi bize zamanında veya hiç ulaşmıyor. Vatandaş hizmet kesintisi gibi sıkıntıların dışında dolandırılma riskiyle de karşı karşıya" dedi.Korsanödeme noktaları olarak adlandırılan fatura ödeme merkezleri vatandaştan aldıkları fatura ücretinin üzerine 2-3 lira gibi bir komisyon ekleyerek, faturaları şirketlerin hesabına yatırıyor. Ancak bu merkezlerin BBDK'dan faaliyet izinleri bulunmuyor. Fatura ödeme merkezleri bir vatandaşın internet bankacılığından sıradan bir işlem olarak yapabildiği fatura ödeme işlemini kendi hesapları üzerinden şirketlere ödeyerek vatandaş ile şirket arasında yalnızca aracılık yapıyor. Bu nedenle kötü niyetli ödeme merkezleri vatandaştan aldıkları paraları şirketlere ödemediklerinde ise verdikleri dekontların yasal geçerliliği olmuyor.TüketiciDernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, faturanın yatırıldığı merkezin paraları alıp kaçması halinde, fatura sahibi şirketlerin sorumlu tutulamayacağını ifade ederek, "Vatandaş bu tür merdiven altı ödeme merkezlerinin mağduru olmamak için levhalarında olması gereken BDDK faaliyet iznini kontrol etmeli. Devlet ise her bir mahallede tüm telekomünikasyon, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının ödeneceği şekilde birer ortak ödeme merkezi kurmalı. Ayrıca mevcut ödeme merkezlerine yönelik denetimler sıklaştırılmalı" dedi.