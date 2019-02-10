BUGÜN NELER OLDU

Üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyatı 5'e katlanarak, enflasyonu da tırmandıran meyve-sebzede tanzim satışlar yarın başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası faaliyete geçecek. Bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte toplam 30 noktada tanzim satış yeri kurulacak.Vatandaş, Ünal Yılmaz, "Aracı kalkıyor. Hem üretici hem de vatandaş kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Her yerde olmasını istiyorum. Güzel bir hizmet" dedi. Hatice Coşkun ise, "Market ve pazardan 12 TL'ye alacağıma buradan 3-4 liraya alırım. En iyisini alırım. Biz devletimize güveniyoruz" diye konuştu.Ankara Büyükşehir Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmış olduk. İnşallah Ankara'da 30 noktada benzer uygulamaları hayata geçirmiş olacağız. Şu an itibariyle 7 ürün planlanıyor" dedi.