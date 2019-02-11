İstanbul’da ilk iki tanzim devrede

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, belediyelerin sebze-meyve tanzim satışı yapacağı mağazalarının İstanbul ve Ankara'da açılacağının müjdesini vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kurmaya başladı. Gaziosmanpaşa'da kurulan mobil tanzim satış noktasında ise meyve sebze satışı gerçekleşti. Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış çadırlarında sadece sebze ve meyve satılacak. İstanbul'daki bu çadırlarda patates, soğan, ıspanak, domates, salatalık, biber, patlıcan olmak üzere 7 ürünün satışı başladı. Bu sebzelerde üretici fiyatları geçerli olacak. İstanbul'daki tanzim satış bölgelerine ürünler, tarladaki üreticiden ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelecek. Adalar, Şile, Arnavutköy, Silivri, Çatalca'da üretim yapıldığı için bu ilçelerde satış noktaları kurulmayacak. İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak tanzimlerde fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek.