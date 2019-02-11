Kredi kartına 60 ay vadeyle yapılandırma başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kredikartı borçlarını düşük faizli krediyle yapılandırma kampanyası sürerken, ödenmesinde sorun olan ihtiyaç kredileri de bugünden itibaren 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce "anapara veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere" yeniden yapılandırılabilecek. Hükümet, kredi kartı borçlarının ardından şimdi de ihtiyaç kredisinde yapılandırmaya giderek vatandaşın yanında olduğunu ortaya koydu. Bu kampanyalar nisan ayı sonuna kadar devam edecek.