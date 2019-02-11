Limanlarda güvenlikte bir ilk

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TÜRKIYE'DEKI liman altyapısındaki gelişme tedarik zinciri güvenliğinde de kendini göstermeye başladı. Türkiye'nin en büyük limanlarından DP World Yarımca, aralık denetimleri sonucu Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu. Ulaştırma ve lojistik endüstrisinin ihtiyaçları üzerine geliştirilen ISO 28000 yönetim sistemi standardı tedarik zincirlerinin genel güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Limanın İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam "ISO 28000 :2007 Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetimi sertifikası konusunda paydaşlarımız açısından ana kazanım sigorta kuruluşlarının güveninin artması ve sigorta maliyetlerinin azalmasında oluyor. Bu kapsamda DP World Yarımca bu sertifikayla aynı zamanda çalışan, müşteri ve ziyaretçilerin korunmasında da sürdürülebilirlik açısından sektörde önemli bir adım attı" şeklinde konuştu.