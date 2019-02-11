Markette 6 lira tanzimde 3.5 lira

BUGÜN NELER OLDU

Market ve pazar yerlerinde üreticiden rafa gelene kadar yüzde 400'lere varan artışla vatandaşı canından bezdiren taze sebze ve meyve fiyatları için, hükümetin hayata geçirdiği tanzim çözümü ilk günden yüzleri güldürdü. Vatandaşlar mobil tanzim araçlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dünden itibaren iki tanzim satış noktasında rafa çıkan ürünler market ve pazar fiyatlarının yarısına satıldı. Pazarda 6, markette 4.94 liraya satılan soğanın tanzim satış fiyatı 3 lira oldu. Markette 13 liraya satılan sivri biberin fiyatı tanzim satış noktalarında 7 liraya tüketiciye ulaşırken en yüksek fiyat indirimi yüzde 100 ile soğanda görüldü. Patates ise pazara göre yüzde 66'yı aşan ucuz fiyatıyla tanzimde 3 liradan satışa sunuldu.Meyvede de durum aynı. Markette 4 lirayı gören portakalın tanzimdeki fiyatı 2 lira. Markette 4 liraya satılan elmanın fiyatı ise tanzimde 2.5 lira. Vatandaş, meyve ve sebzenin tanzimlerdeki fiyatından çok memnun.