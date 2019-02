Sosyal medya kullanıcılarının % 20’si siber zorbalık mağduru

BUGÜN NELER OLDU

İletışım Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, insan hayatının gün geçtikçe dijitalleştiğini, bu durumun online suçlarda ciddi artışa neden olduğunu söyledi. Demirel, dünya nüfusunun yüzde 42'sinin sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, "Bunların yüzde 20'si her gün siber zorbalığa maruz kalıyor" dedi. Çevrim içi iletişim ve sosyal medyanın gelişmesiyle siber zorbalığın oldukça yaygınlaştığına işaret eden Demirel, dünya nüfusunun yüzde 42'sini oluşturan sosyal medya kullanıcılarından yüzde 20'sinin her gün siber zorbalığa maruz kaldığını bildirdi. Demirel, özellikle çocuklar ve gençlerin akran zorbalığından nasibini dijital ortamda da aldığına dikkati çekerek, "Dijital taciz ve siber zorbalık mağduru çocuklar ne yazık ki bu konuda ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Her ne kadar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasak olsa da çocuklar yaşlarını büyük göstererek sosyal ağlara üye oluyorlar. Dünyada 8 milyonu aşkın çocuğun sosyal ağlara üye olduğu tahmin ediliyor ancak sosyal medyada yer alan içerikler onların gelişimini ve ruh sağlığını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.