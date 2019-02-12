ASKON'dan Başkan Erdoğan'a tam destek

ASKON tarafında Kültepe Ekonomi Zirvesi için Kayseri'de bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, programın kapanış konuşmasında teşkilat üyelerine seslendi.

ASKON Başkanı Aydın, bu konuda şunları ifade etti.

Üzerimizde taşıdığımız sorumluluğumuz gereği Dünya'nın ve ülkemizin birçok noktasını ziyaret ediyoruz. Bugün iş insanları olarak Dünya'nın neresine gidersek gidelim bir saygınlığımız var. Bu saygınlığı nasıl kazandığımızı hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bu saygınlığa yakışacak çalışmaları ülkemizin kazancı için kendimize bir zorunluluk ve görev arz ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ülke menfaatine olacak ne iş varsa ona öncelik sağlayacağımızı deklare ettik.

"Bugün ekonominin ve ülkemizin istikbalinde alacağımız en önemli aksiyonun nitelikli, katma değeri yüksek üretim ve ürettiğini ihraç etmek olduğuna inandık. Bu konuda üyelerimizle istişare ettik. Gelinen noktada pazarlara ulaşma konusunda üyelerimizden geri dönüşler oldu. Biz ASKON olarak Ticaret Bakanlığının hedeflediği pazarlar başta olmak üzere 6 noktada ASKON İhracat Üssü'nü hayata geçirmeyi hedef olarak belirledik. İlkini mart ayının ilk haftasında Afrika'da hayata geçireceğiz. 2'ncisini Meksika'da, 3'üncüsünü Moskova'da kuracağız. Diğer 3'ü için de çalışmalar devam ediyor. Bu ihracat üsleri bir çeşit elçilik görevi görecek."

Üyelerinin büyük kısmının KOBİ'lerden oluştuğunu dile getiren Aydın, "Bunu da göz önüne alarak Anadolu'nun her yerindeki üyelerimiz için KOBİ'ler için haftalık ekonomi raporları hazırlıyoruz. Daha sonra Türkiye genelindeki tüm üyelerimizle paylaşıyoruz ve böylelikle üyelerimizi bilgilendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

''31 MART SEÇİMİ HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ''

İş dünyası adına konuşulacak birçok konu olmasına rağmen en önemli konunun 31 Mart seçimleri olduğuna vurgu yapan Orhan Aydın, şöyle devam etti:

"Konuşacak çok konu var ama bugün ve önümüzdeki 45 günde çok daha önemli bir konu var. O da 31 Mart seçimleri. Ekonomi olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama 31 Mart seçimi hiç olmadığı kadar önemli. Bazen arkadaşlarımdan 'Evet her şey eskisinden daha güzel, ekonomimiz daha güzel, ticaretimiz gelişti, ihracatımız arttı ama' diyenler var. Beş bin üye iş adamamız ve 15 bin üyemizden müteşekkil olan öncelikle teşkilatıma söylüyorum. 'Lakin fakat, ama' yok. 31 Mart'a kadar 'lakin ama, fakat' yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, önderimizin, liderimizin buyurduğu ne ise işareti ne ise biz ASKON olarak ona uymak zorundayız. Cumhur ittifakını koşulsuz destekliyoruz. Allah'ın izniyle güzel bir seçim geçireceğiz." dedi.