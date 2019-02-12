Marketler apar topar indirime gitti

Tanzim satış noktalarındaki fiyatlar büyük market zincirlerini telaşlandırdı. İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında patates ve soğan 2 TL, domates 3 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 4.5 TL, sivri biber 6 TL, çarliston biber 6 TL, dolmalık biber 6 TL, kıl biber 6 TL ve ıspanak 4 TL'den satışa sunuldu. Satışın ilk günü olmasına rağmen vatandaşın büyük ilgi gösterdiği ve uzun kuyrukların oluştuğu tanzim pazarlarda sabahtan öğleye kadar birçok noktada bir TIR ürünün yarısı satıldı. Saat 10.00 ila 19.00 arasında satışların yapılacağı tanzim satış noktalarında, vatandaşa 7 gün hizmet verilecek.



10 ÜRÜN SATILIYOR

10 ürünün satışa sunulduğu tanzim pazarlarda öncelik fiyatları afaki oranda artan ürünlere verildi. Her bir ürünün satışı, hem herkesin yararlanabilmesi hem de fırsatçılığı engellemesi amacıyla 3 kilogram ile sınırlı tutuldu. Ürünlerin direkt tarladan halka sunulduğu tanzim satış noktalarında, birinci kalite ürünlerin yer alması vatandaşın da dikkatinden kaçmadı.

İstanbul'da 'Tanzim Satış' noktalarına vatandaşlardan yoğun ilgi



TELAŞLANDILAR

Tanzim pazarları ilk günden marketlerdeki fiyatları etkiledi. Büyük market zincirleri sabah saatlerinden itibaren etiket mesaisine başladı. Özellikle tanzim satış noktalarının yakınındaki marketler sebze satacak müşteri bulamayınca tanzim satış noktalarındaki fiyatları kopyalayarak aynı fiyattan vermeye başladı. Marketler de müşteri kaybı yaşamamak için tanzim satış mağazalarda satılan ürünlerin fiyatlarını yüzde 80 civarında indirmeye başladı. Bir dönem 18 TL'ye satılan patlıcana apar topar 4.5 TL etiket yapıştıran market zincirleri, fiyatını 15 TL'ye kadar çıkardıkları sivri biberi 6 TL'ye liraya kadar indirmek zorunda kaldı.