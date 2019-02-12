Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekildi

Mitanni Kültür Merkezinde hak sahipleri için yapılan kura çekilişine Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Siracettin Yenigün, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Kentsel Dönüşüm Ofisi Sorumlusu Sercan Barut ve hak sahipleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kentsel Dönüşüm Ofisi Sorumlusu Sercan Barut, Fırat Mahallesinde bulunan ve etap 7 olarak bilinen bölgedeki 476 mesken, 12 ticari iş yeri ve 8 kapıcı dairesi kurasının noter huzurunda hak sahipleri tarafından çekileceğini kaydetti.

Salonda bulunan vatandaşlara yönelik yapılan bilgilendirme açıklamasından sonra Nusaybin noteri huzurunda hak sahipleri kuralarını çekti.