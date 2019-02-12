THY Kiev Müdürü Sayıcı: Ukrayna pazarında yolcu sayımız yüzde 28 arttı

DHA'nın sorularını yanıtlayan Sayıcı, THY'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye kargo uçuşları da dâhil olmak üzere haftada 82 uçuş düzenlediğini söyledi. THY'nin Ukrayna'da en fazla şehre uçan yabancı hava yolu şirketi konumunda olduğunun altını çizen Sayıcı, "Ukrayna'da geniş gövde uçakla sefer icra eden tek yabancı hava yolu konumundayız. Bununla gurur duyuyoruz. İnşallah bu tür başarılara 2019 yılında da devam ederiz" dedi.

BODRUM-KİEV SEFERLERİ BAŞLIYOR

THY'nin 6 Nisan 2019 tarihinde Kiev-Bodrum hattında direkt seferlere başlayacağını belirten Sayıcı, "Direkt seferlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL- KİEV SEFERLERİ ARTIYOR

THY'nin 2018 yılında Ukrayna'nın Lviv kentine haftalık sefer sayısını 10'a, Odesa'ya ise 21'e yükselttiği bilgisini veren Sayıcı, 15 Şubat tarihinden itibaren İstanbul-Kiev hattında üç yeni sefere başlanacağını ve sefer sayısının 24'e yükseleceğini söyledi.

YOLCU SAYISI YÜZDE 28 ARTTI



THY'nin Ukrayna-Türkiye hattında taşıdığı yolcu sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 800 bin kişiye yükseldi. THY'nin geçen sene Ukrayna'dan transit yolcu sayısı 2017'ye göre yüzde 25, Kiev'den transit yolcu sayısı yüzde 14 arttı. THY ile seyahat eden Ukraynalı transit yolcular 2018 yılında en fazla Uzak Doğu, Asya ve ABD destinasyonlarına seyahat etti.