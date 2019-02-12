Vatandaştan tam not

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sebze-meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla belediyeler tanzim satışlarına başladı. Ankara'da 15, İstanbul'da 50 farklı noktada kurulan araç ve çadırlarda vatandaşa hem ucuz hem de taze meyve-sebze satışı yapılıyor. Sebze ve meyveyi direkt üreticiden tüketiciye ulaştırmak için kurulan satış noktaları, hiçbir kâr gözetmeden ürün satışını gerçekleştiriyor. İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Dün sabah saatlerinden itibaren tanzim satış noktalarına vatandaşlar akın etti. Yüzü gülen vatandaşlar, hükümete teşekkür ederken, uygulamanın daha da genişletilip yaygınlaşmasını istedi. Alışverişini yapanlar, fiyatların çok uygun olduğunu belirterek "Şimdi marketler düşünsün" dedi.

Bakan Albayrak'tan tanzim satış açıklaması

BEZ TORBALAR DAĞITILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu satış noktalarına gelip alışveriş yapan vatandaşlara, üzerinde "üreticiden tüketiciye doğrudan sebze-enflasyonla topyekün mücadele'' yazılı bez torbalar verildi.



STOKA KARŞI KİLO SINIRI

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, stokçuluk yapılmaması için 3 kiloluk sınırlama getirildiğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 noktada daha tanzim satış noktasıyla vatandaşa ucuz sebze-meyve satacak. Tanzim noktalarında ürünleri satılan Antalyalı üreticiler de uygulamadan memnun. Üreticiler, "Aracıların ortadan kalmasıyla fiyatlar düşecektir" diyor.



SEMT PAZARLARI KARIŞIK

Tanzim satışın ardından semt pazarlarında yüzde 50'ye yakın indirimler gözlemlendi. Geçen hafta 8 liraya kadar çıkan domatesin kilosunu ortalama 5 TL'den satan pazarcı esnafı, 18 liraya sattığı patlıcanı bu hafta 10 liraya düşürdü. Pazarda dolmalık biber 15 TL'den satışa sunulurken, salatalık ve ıspanak ise 7 liradan tezgahta yer aldı. Pazarlarda patates-soğan ise 5 ila 6 TL arasında satıldı. Elma, mandalina, portakal gibi meyvelerin fiyatlarında da geçen haftaya oranla yüzde 20'ye yakın düşüş gözlemlendi. Pazarı dolaşan vatandaşlar fiyatların geçen haftaya göre bir miktar gerilediğini belirtirken, "Tanzim satış noktasında olan ürünleri buradan almıyoruz. Meyveyi alacağım" diyor.



HEM TAZE HEM UCUZ

- Ömer Köskul (Serbest meslek): Bu fiyatlar pazarda, markette 3 katı. Artık pazar ve marketi tercih etmem.

- Ömer-Nursan Kanbur (Emekli): Marketler çok pahalı. Bu pazar halka hizmettir. Daha geniş alanlara kurulsun.

- Zeki Polat (Esnaf): Pazardan alsam 100 liradan aşağı çıkamazdım. Burada 39 liraya her şeyimi aldım.

- Samiha Bingöl (Ev Hanımı): Artık gramla alıyorduk. 200 TL ile pazara girdiğimizde ancak alacaklarımızın yarısını alabiliyorduk. Fiyatlar markete pazara göre çok iyi.

- Murat Tellioğlu (Emekli): Pazarda patlıcanın kilosu 19-20 liraya çıkmıştı. En son 10 liraya düştü. Yine de çok pahalı. Tanzim satışlarda fiyatlar yarı yarıya.

- Mikail Yörük: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Market ve pazardaki fiyatlardan yarı yarıya daha düşük. Şimdi market ve pazarcılar düşünsün.

- İsmail Özant (Emekli): Bu hizmet harika. 3 saat bekledim ama değdi. Patates 2 lira inanamadım.



İSTANBUL'DA HANGİ NOKTALARDA SATIŞ YAPILIYOR?

Kağıthane, Mecidiyeköy, Avcılar, Kadıköy, Bakırköy, Aksaray, Eminönü, Taksim, Kasımpaşa Kızılay, Bayrampaşa, Bağcılar, Güngören, Sultanbeyli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar, Şirinevler, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Ümraniye, Esenler, Esenyurt, Çekmeköy Meydanları ile Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bahçeşehir (1. kısım), Başakşehir (2. etap metro çıkışı), Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Ataşehir Örnek Mahallesi, Beykoz Kavacık Meydanı, Üsküdar Kirazlıtepe, Fatih Karagümrük, Bostancı Lunapark, Halkalı Meydan, Ümraniye Meydan AVM, Ataşehir Meydani İstinye İspark, Zeytinburnu AVM, Alibeyköy Silahtar, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, Esenler 100. Yıl Mahallesi



DEMEK Kİ OLUYORMUŞ...

Vatandaş ise ortaya çıkan manzaraya karşı oldukça tepkili. "Daha sabah soğanı - liraya aldım. Saat 13.00'da geldim bir baktım 2 lira olmuş. Bu nasıl bir sistemdir anlamıyoruz. Demek ki uygun fiyata da satılıp bundan da kar edilebiliyormuş, vicdansızlar" diye tepki gösterdi. Bir ucuzluk marketinde alışveriş yapan emekli bir vatandaş ise, "Kaç haftadır fiyatları görüp elimiz boş eve dönüyorduk. Çok şükür fiyatlar inmiş. Allah Erdoğan'dan razı olsun" dedi.



Vuslat AY- Furkan KARA - Mustafa KAYA - Barış SÖZAL - Erhan ÖZTÜRK -Furkan YAZICI / ANKARAİSTANBUL- ANTALYA

İstanbul'da 'Tanzim Satış' noktalarına vatandaşlardan yoğun ilgi