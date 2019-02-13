“Amacımız daha fazla genç yeteneğin basketbola kazandırılması”

BUGÜN NELER OLDU

Sigorta sektörünün yerli markası Doğa Sigorta Türkiye'nin en büyük ve köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın Erkek Basketbol Takımına isim sponsoru oldu. İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, Galatasaray Erkek Basketbol takımının ismi "Galatasaray Doğa Sigorta" olacak. Ayrıca sarı kırmızı takımın forma önünde Doğa Sigorta logosuna da yer verilecek. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda elini taşın altına koyanların unutulmayacağını belirterek Doğa Sigorta'ya ve yöneticilerine teşekkür etti. Doğa Sigorta'nın sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olduğunu vurgulayan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ise, bu kapsamda Galatasaray'a ve spora destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Kırmızı, şunları söyledi: "Amacımız gençlerin basketbola ilgisinin artması ve daha fazla genç yeteneğin basketbola kazandırılması olacak. 2015-2016 sezonunda EuroCup Şampiyonu olan Galatasaray'ın bu başarılarını tekrar etmesini ve hatta daha yükseklerine ulaşmasını istiyoruz. Umarım uluslararası bir kupayı kaldıran Galatasaraylı basketbolcuların göğsünde Doğa Sigorta'nın logosu olur. Bizim için en büyük sevinç kaynağı da bu olacak. Hem bugünü hem de geleceği düşünerek bu sponsorluğa imza attık. Genç oyuncuların yetişmesinden kulüp düzeyinde uluslararası başarılara, Türkiye'de basketbol sporunun gelişimine ve takipçisinin artmasına da katkı sağlamak istiyoruz."