Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı! 8 bin bekçi alınacak…

İçişleri Bakanlığı'na bağlı EGM bünyesine bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz dönemlerde duyurulmuştu. Bu duyurunun yapılmasının ardından bekçi olma hayali kuran bireyler araştırmalarına başlamışlardı. Hala, 'Bekçi alımı ne zaman yapılacak' sorusuna yanıt arayan bireyler için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adaylar tarafından bekçi alımının Şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili son noktayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koydu. Süleyman Soylu 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtirken, bekçi alımı ile ilgili tarihte verdi. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için aranılan şartlar nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mart ayında 8 bin bekçi alımı yapacağını bir otelde düzenlenen Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda duyurdu. İşte bekçi alımının yapılacağı tarih ve bekçi alımı şartları…