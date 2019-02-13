Gulf Sigorta ve Evdeki Bakıcım’dan yeni hizmet

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın dört bir yanındaki sigorta şirketleri ve yenilikçi girişimler değişen ve dönüşen talep ve ihtiyaçlara cevaben çok çeşitli formatlarda yeni yardım ve hizmet içerikleri sunmaya başladı. Bunlardan biri de ailelerin en önemli önceliklerinden biri olan evde bakım hizmeti. Gulf Sigorta'lılar, çilingir, klima bakımı, halı yıkama gibi alışılagelmiş asistans hizmetlerine ek olarak Evdeki Bakıcım Kurumsal sayesinde artık bakıcılarını da ücretsiz şekilde bulabilecekler. Gulf Sigorta Konut poliçesine sahip kişiler kurumsal. evdekibakicim.com üzerinden poliçe numaraları ile kayıt olarak iş ilanı oluşturabiliyorlar. Şu an için çocuk bakıcısı, oyun ablası, yaşlı bakıcısı alanında hizmet veren platform, çok kısa zamanda evcil hayvan bakıcısı ve ev yardımcısı hizmetleri de sunmaya başlayacak. Sigorta alanında devrim niteliğinde olan bu hizmet sayesinde artık aileler bakıcı bulmak için günlerce hatta haftalarca beklemek zorunda kalmayacak. Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, "Dijital dünyada müşteri ihtiyacını çözecek hizmetleri sunabilen firmalar tercih edilecek" diye konuştu.