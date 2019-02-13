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Haksız re’sen emekliliğe geçit yok

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
Haksız re’sen emekliliğe geçit yok
Yargıdan kamudan haksız yere re'sen emekli edilenlere müjdeli haber geldi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kabul edilebilir bir gerekçe olmadan re'sen emekliye sevk edilme işlemini iptal etti. Mahkeme, kurumun çalışanın iş yapmadığına yönelik iddialarının belge ve bilgiye dayanmadığına dikkat çekerek bu koşullarda emekliliğin gerçekleşemeyeceği mesajını verdi.
İstinaf talebini görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi de, istinaf isteminin reddine karar verdi ve mahkeme kararını onadı. Bu onamayla birlikte re'sen emekliye sevk edilme işleminin iptali kesinleşti.
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Haksız re’sen emekliliğe geçit yok
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