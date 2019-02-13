Sevgililer Günü hediyesine ortalama 300 TL harcıyoruz

Sevgililer Günü dolayısıyla tüketiciler bu yıl ki hediye seçimlerinde yine "kalpli" ürünlerden vazgeçmezken, ortalama hediye bedeli 300 lira oldu.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevdiklerini mutlu etmek için hediye arayanların tercihi online alışverişsiteleri oldu. Getirdiği kolaylık ve çok sayıda ürün seçeneği ile e-ticareti tercih eden tüketicilerin sayısında önemli artış yaşanırken, bu sene hediye seçiminde trendler pek değişmedi.

Geleneksel hediyeleri tercih eden müşterilerin yanı sıra kadınlar daha çok kitap, erkekler ise kozmetik siparişi verdi.

Kalpli balonlar, mumlar, kalpli konfetiler en çok satın alınan ürünler arasındaki yerini bu yıl da korurken, 18-24 yaş aralığında ağırlıkla teknolojik ürünler, hobi ürünleri, sinema biletleri ve oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu, dizüstü bilgisayar tercih ediliyor.

"2018 YILINA GÖRE SEVGİLİLER GÜNÜ ALIŞVERİŞLERİNDE YÜZDE 60'A YAKIN BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi 14 Şubat haftasının sektörün en yoğun dönemlerinden olduğuna dikkati çekerek, tüketicilerin bütün hediye alternatiflerini artık e-ticarette bulabildiğine işaret etti.

Dolayısıyla çok büyük bir ürün gamı üzerinde ve çeşitli kategorilerde yoğun çalışma yapılması gerektiğini belirten Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu dönemde çok kategorili e-ticaret şirketleri elektronikten modaya, sağlık ve güzellikten spor kategorisine kadar milyonlarca üründe kampanya çalışması yapıyor. Her zevke ve bütçeye uygun ürünler seçiyor ve bu ürünler için hem kampanya hem de pazarlama çalışmaları yürütüyor. Diğer taraftan stok ve kargo yönetimi de tüketicilerin bu özel günde kusursuz bir müşteri deneyimi yaşamaları adına kritik önem taşıyor.

Bu yıl çiçek, peluş oyuncak gibi geleneksel hediyelerden ziyade çiftlerin ilgi alanlarına yönelik daha spesifik ürünlerin tercih edildiğini gözlemliyoruz. Tabi ki geleneksel hediyeleri tercih eden tüketicilerin sayısı yine de azımsanmayacak derecede yüksek. Bir de bu yıl etkinlik bileti, otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyeler fiziksel hediyeler kadar çok tercih ediliyor. Bu yıl 2018 yılına göre Sevgililer Günü alışverişlerinde yüzde 60'a yakın bir artış bekliyoruz."

"KALPLİ BALONLAR, MUMLAR, KALPLİ KONFETİLER GİBİ ÜRÜNLER EN ÇOK SATIN ALINANLARDAN"

Geçtiğimiz yıl en çok sağlık ve güzellik kategorisinin tercih edildiğini anımsatan Ekmekçi, bu yıl da bu kategorinin çok ilgi gördüğünü aktardı.

Ekmekçi, özellikle parfümün hem kadınlar hem de erkekler tarafından rağbet gören ürünler arasında bulunduğunu belirterek, "Bununla birlikte takılar, aksesuarlar, mücevherler, çantalar ve cüzdanlar da en çok tercih edilenler arasında. Cep telefonları, bilgisayar ürünleri de Sevgililer Günü'nün favori hediyelerinden. Ayrıca, Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi olarak, çiçek ve çikolata satışlarında da artış olacağını ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin bu özel günde risk almamak adına sıklıkla alışverişlerini aynı gün ya da ertesi gün teslimat seçeneğiyle yaptıklarını bildiren Emre Ekmekçi, bu nedenle hediye alışverişini son dakikaya bırakan tüketici sayısının oldukça fazla olduğunu vurguladı.

Ekmekçi, Anneler Günü, Babalar Günü gibi diğer özel günlerde tüketicilerin sadece belli kategori ve ürünlerde hediye seçimi yaptığını aktararak, 14 Şubat'ta ise çok farklı ürün gamlarından seçim yapılabildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Sevgililer Günü haftasında kartlı satışlarda yüzde 17 oranında artış yaşandığını anımsatan Ekmekçi, şu bilgileri verdi:

"8,3 milyar TL'lik satış gerçekleşmişti. Türkiye'de her yıl e-ticaretin çok daha fazla tüketicinin hayatına girdiğini rakamlarla da çok net gözlemleyebiliyorken, 2019 yılında bu oranların üzerine çıkabileceğimizi ön görüyoruz. Sektör genelinde ortalama sepet tutarı yaklaşık 300 TL. Kalpli balonlar, mumlar, kalpli konfetiler gibi ürünler en çok satın alınanlardan. Kadınlar eşlerine, sevgililerine en çok kitap, parfüm, tıraş makinesi, kol saati gibi ürünler hediye ederken, erkekler en çok kozmetik, parfüm, cep telefonu ya da elektronik ürünler almayı tercih ediyor."

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE BU YILIN FAVORİSİ, AKILLI BİLEKLİKLER VE KABLOSUZ KULAKLIK

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise Sevgililer Günü için mücevher, saat, kalpli ve kırmızı renklerde yastık, oyuncak ve tüm dekoratif ürünlerin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılın da favorileri arasında olduğunu belirtti.

Erturan, "Bunların yanı sıra sevgililer gününü evinde geçirenlerin bu yıl kırmızı balonlar, kalpli konfetiler, mumlar ve gül yapraklarına olan ilgisinde yüzde 175 artış gözlemledik. 2019'da ilgi artışı gördüğümüz ürünlerde bir diğer dikkat çeken kategori kar küreleri. Bu ürünlerde ilgi yüzde 130 arttı." dedi.

Hepsiburada olarak, Sevgililer Günü için hediye arayışında olanlara ayrı ayrı başlıklarda öneriler sunduklarını bildiren Erturan, bu başlıkları romantik aşıklar, teknolojik aşıklar, hobi ürünleri, moda ürünleri gibi ayrı ayrı kategorilerde topladıklarını kaydetti.

Erturan, teknoloji ürünlerinde bu yılın favorisinin akıllı bileklikler ve kablosuz kulaklık modelleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu ürünlerde geçtiğimiz yıla göre yüzde 42 artış gördük. Bunun yanı sıra Hepsimoda kategorimizde geçtiğimiz yılın sevgililer günü dönemine kıyasla bu yıl yüzde 47 artış gözlemledik. Sevgililer Günü döneminde 18-24 yaş aralığında ağırlıkla teknolojik ürünler, hobi ürünleri, sinema biletleri ve oyuncaklar tercih ediliyor. 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi ürünlere ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. 36 yaşın üzerindeki müşterilerimizin ise yine mücevherleri, ardından parfümleri ve moda kategorisini tercih ettiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz sene Şubat ayının ilk 10 günü ile bu senenin ilk 10 günü arasındaki siparişlerde yüzde 64 artış gözlemledik."

"ŞUBAT AYININ İLK 10 GÜNÜNDE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE SEPET ORTALAMASI YÜZDE 15 ARTTI"

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar da sepet ortalamasının, şubat ayının ilk 10 gününde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttığını belirterek, "GittiGidiyor'un satış verilerine göre, erkek kullanıcılarımızın bu dönemde daha fazla alışveriş yaptığı bilgisine ulaştık. Bu yıl yüzde 55 oranla erkek kullanıcılarımız, yüzde 45 oranla kadın kullanıcılarımızın önüne geçti. Geçtiğimiz yılın verilerini incelediğimizde de benzer oranlara ulaşıyoruz." dedi.

Cep telefonu başta olmak üzere bu dönemde en çok teknolojik ürünlere rağbet olduğunu bildiren Fedar, "En çok bu ürünlerin satın alındığını gözlemledik. Teknolojik ürünlerin ardından Sevgililer Günü özelinde en çok içinde cüzdan, kemer ve anahtarlık gibi ürünlerin yer aldığı erkek setleri, spor ayakkabı, aksesuar ve kolye gibi ürünlerin satıldığını söyleyebiliriz. Hediye seçimlerinde geçtiğimiz yıl da trend aynıydı, bir değişim gözlemlemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.