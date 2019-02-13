Üretici de tüketici de memnun

BUGÜN NELER OLDU

Tanzim satış noktalarına en çok ürün gönderen Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Sezai Yıldırım, İstanbul ve Ankara'ya domates, biber, patlıcan, kabak ve salatalık gönderdiklerini, fiyatlandırmayı da piyasa dengesini bozmamak adına Hal tahta fiyatı üzerinden yaptıklarını söyledi. Bu şekilde hem üreticinin hem de tüketicinin mutlu olduğunun altını çizen Yıldırım, "Müstahsil makbuzuyla ürünü alıp tanzim satış noktalarına gönderiyoruz. Sadece 60 kuruş elleçleme, ambalajlama ve 15 kuruş nakliye komisyonu ekleyip başka bir komisyon almadan bunu tanzim satış noktasına yolluyoruz. Vatandaş da neredeyse üreticiden çıkan fiyatla alışveriş yapıyor" diye konuştu. Günde 11-12 araç ve 250 ton ürün gönderimi yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Kooperatife borcu olan üretici borcunu ödüyor, olmayana nakit ödeme yapıyoruz. Ürünü bölgemizdeki 40 kooperatif aracılığıyla topluyoruz. Ürün tüketici Hali'ne girip üzerine daha da maliyet binmeden market fiyatının yarısına tanzimlere ulaşıyor" ifadelerini kullandı. Yıldırım, uygunsuz hava şartları nedeniyle artan fiyatların mart sonu itibarıyla normalleşeceğinin altını çizdi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ise, Akdeniz'in geçen yıla göre yüzde 75 fazla yağış aldığını bunun da ürünün hasadını geciktirdiğini söyledi. Durum böyle olunca fiyatların arttığını belirten Kaçmaz, "Bu ay sonundan itibaren fiyatlar normale döner. Tanzim satışı üreticiye de umut oldu. Tüketimin artması da üretici açısından önemli. Biz de kooperatif ve birliklerin daha etkili olabilmesi için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu. Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Şahin ise, tanzim satış modelinin yağış sıkıntısı yaşanan bir süreçte üretici adına bir fırsat olacağını söyledi. Şahin, "Aracılar kalkarsa tüketici ucuza sebze-meyve yer" dedi.