Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 14 Şubat

ile ilgili son dakika hareketliliği! , fiyatları bugüne nasıl başladı?

Ekonomide en çok takip edilen konulardan olan ile ilgili son dakika hareketliliği günden güne devam ediyor. Maddi ve manevi öneme sahip olması ile beraber borsa, döviz rakamlarının yanında altın fiyatları da en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Pazartesi gününe dalgalı grafik ile başlayan altın, dün günü düşüşle kapatmıştı. Bugüne dalgalı bir seyir ile başlayan gram ve fiyatları gün içerisinde ne kadar olacak? Haberimizin detaylarından son dakika , gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile 2019 Perşembe bugün canlı fiyatlar...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 09:59
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 14 Şubat

Yeni güne başlarken milyonlarca yurttaşın araştırdığı en önemli konulardan birisi olarak altın fiyatları öne çıkıyor. Ekonomi piyasalarında dolar, euro ve diğer döviz rakamları ile beraber son dakika altın fiyatları en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, kültürümüzde de önemli bir yerde olan altın, gerek yatırım gerekse hediyelik eşya olarak kullanılmaktadır. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğundan, bireyler sevgili ya da eşlerine hediye olarak altın türevlerinden yapılmış çeşitli ürünler almayı düşünmekte ve 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt aramaktadır.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 14 ŞUBAT

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 14 Şubat 2019 Perşembe gününe ilişkin güncel ve canlı altın fiyatlarını öğrenebilir, A Para altın sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 14 Şubat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN