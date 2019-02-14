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Gıda terörüne karşı örnek davranış

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Gıda terörüne karşı örnek davranış
Fahiş fiyatlarla gıdada terör estiren aracılara karşın, Antalya'da seracılık faaliyeti yürüten Vahit ve Ali Uçak kardeşlerden örnek bir davranış geldi. Uçak kardeşler, tanzim satış noktalarında vatandaşlara sunulmak üzere 2 TIR dolusu 36.5 ton domatesi bağışladı. Uçak Kardeşler Gıda Sanayi Seracılık, 2 TIR dolusu ürünü 'bedelsiz' olarak tanzim mağazaları için teslim etti. Firma, söz konusu miktarı Antalya Kınık Kooperatifi'ne verdi. Ürün bedelsiz olarak tanzim mağazalarına gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada ücret talep etmeyen şirkete teşekkür etti.
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Gıda terörüne karşı örnek davranış
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