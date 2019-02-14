TEKNOFEST’te hedef 1 milyon ziyaretçi

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Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde ilk kez geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali heyecanı devam ediyor. SABAH'ın da paydaşları arasında yer aldığı ve bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde hedef yurtiçi ve yurtdışından 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Geçen yıl 550 bin katılım olmuştu. Bu sene bir milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.Toplantıda konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST'in özgünlüğüne işaret ederek bu modelin Türkiye'nin tamamına, bütün illerine benzer şekilde yayılması gerektiğinin altını çizdi. TEKNOFEST'te ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini göreceklerini ifade eden Demir "Bu ekilen tohumlar, bu faaliyetlerle oluşturulan fidanlar yetişmeli, büyümeli. Devletin burada en önemli görevi yol açmak. Yol açtıktan sonra enerji, istek, gayret orada. Bu gayretler ülkemizi layık olduğu yere götürecektir" diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise geçen yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen bu festivalin kısa sürede bu alanda yapılan ikinci en büyük organizasyon olduğunu söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da etkinliğe geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçinin katıldığını hatırlattı. Türkiye'nin dünyada roket yarışması düzenleyen iki ülkeden biri olduğunu hatırlatan Kacır esprili bir dille tüm gençleri projeleriyle birlikte TEKNOFEST'e davet etti. Kacır "Artık roket yapmayanlara kız vermeyecekler. Çünkü kızlarımız astronot olacaklar" diye konuştu. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz. Dünyada bu çapta bir bütün halinde teknoloji yarışmaları düzenlendiğini görmüyoruz. Dünyanın en büyüğü olarak TEKNOFEST karşımıza çıkıyor" dedi.TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için, bu yıl ilk kez yapılacak Uçan Araba Tasarım Yarışması ile birlikte 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplam 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor.DÜZENLENECEK yarışmalara son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlatan Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST uçağını emeği ile havalandırıp, gönülleri ile piste indiren herkese teşekkür ederim. Artık ikinci uçuşa hazırlanma vakti. Gözümüz daha yükseklerde. Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz. İnanıyorum ki, desteklerini esirgemeyeceklerdir" dedi.UÇAN arabalardan, insansız hava araçlarına aklı havada yaratıcı fikirlerin buluştuğu TEKNOFEST, bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan, TEKNOFEST çocukların hayallerini, gençlerin yeteneklerini gösterecekleri bir platform olacak. Bu yıl emekliye ayrılacak Atatürk Havalimanı bu kez gençlerin yeni fikir ve heyecanıyla yaşamaya devam edecek.