Zinciri tanzim kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktaları büyük market zincirlerinin fahiş fiyat etiketlerini yerle bir etti. Artan maliyetler bahanesiyle fiyatlara hemen hemen her gün zam yapan marketler bir anda art arda indirim kampanyalarına başladı. Kapılarına 'şok indirim' afişleri asan marketler, hafta başında 6 TL'ye sattıkları kuru soğan ile 3.99-4.95 TL'ye rafa koydukları patatesin fiyatını 2 TL'ye indirmek zorunda kaldı. Tanzim satış noktalarında satılan ürünlerin fiyatları market raflarında yüzde 80 düştü. Market zincirlerinde çalışanlar, tanzim satış noktaları devreye girer girmez meyve-sebze fiyatlarının etiketlerini değiştirdiklerini belirtti. Market raflarında satılan ürünlerin, birkaç güne kadar tanzim satış noktalarındaki fiyatlarla tamamen eşitlenmesi bekleniyor.Marketlerin müşteri kaybetmemek için yaptıkları indirimleri mağaza girişlerine asması da dikkat çekti. Birçok market soğan, patates, salatalık, biber, domates ve patlıcandaki fiyat indirimlerini "büyük indirim" diye müşterilerine lanse etti.Marketler, tanzim satış noktalarındaki gibi meyve-sebze alımlarına kilo kotası da koydu. A101, BİM ve Migros taze sebze ve meyvede tek seferde satın alma miktarını 3 kilo ile sınırlandırdı. CarrefourSa ise 2 kilo kotası koydu. Kota bilgisi de reyonlara asıldı.İstanbul'daki yaygın semt marketleri ise fiyatlarını sadece yüzde 10-20 arasında aşağı çekti. Patates ve soğanda fiyatları 2 TL'ye çeken semt marketleri yetkilileri, birkaç gün içinde diğer ürünlerde de fiyatların düşeceğini söyledi.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa süre içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında satışa sunulacağını söyledi. Türkiye'nin bakliyatın anavatanı olduğuna dikkat çekerek, Güldal, şöyle devam etti: "2018'de mercimek üretimimiz yüzde 43, nohut ise yüzde 34 arttı. Üretimimizdeki artış, maliyetlerdeki azalma, verimliliğin artması ve TMO'nun da bakliyat alımıyla tekrar görevlendirilmesi sektöre ciddi bir ekonomik katkı sağladı. Şu anda ürettiğimiz veya satıştaki bakliyat ürünlerimizin hiçbiri ithal değil. Bakliyat ürünlerini satış noktalarımızda piyasanın yaklaşık yüzde 40 altında piyasaya sunuyoruz." Ahmet Güldal, nohut ve mercimek ithalatını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.