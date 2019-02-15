9 yılın en düşük cari açığı

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Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından eylülde açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile rotasını çizen Türkiye, bütçe açığı ve enflasyondan sonra cari açıkta da hedeften daha iyi bir performansa imza attı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre 2018'de cari açık, 2017'ye göre yüzde 42 azalarak 27.6 milyar dolara geriledi. Böylece 2009'daki 11.3 milyar dolardan sonra, son 9 yılın en düşük cari açık rakamına imza atılmış oldu.27.6 milyar dolarlık cari açık YEP hedefi olan 36 milyar doların altında kaldı. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3.6 ile yine YEP hedefi olan yüzde 4.7'nin altında gerçekleşti. Cari açık Mayıs 2018'deki 58.1 milyar dolara göre, 7 ayda 30.5 milyar dolar azaldı. Aralık 2018'de ise cari açık 2017'nin aynı ayına göre 6.3 milyar dolar azalarak 1 milyar 437 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı 5.86 milyar dolar azalarak 1.68 milyar dolara geriledi.2018'de hükümetin aldığı bir dizi tedbirler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde cari açık kademeli olarak azaldı. 2018'de cari işlemler hesabı dört ay üst üste fazla verirken, ekimde aylık bazda cari işlemlerde tarihin en yüksek fazlası görüldü. Geçen yıl ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında sırasıyla 1.9 milyar dolar, 1.8 milyar dolar, 2.6 milyar dolar ve 1.1 milyar dolarlık cari fazlalar verildi.Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, yıllık açıktaki düşüşün hızlandığını söyledi. Açığın ocakta 21.2 milyar dolara ineceğinin tahmin edildiğini belirten Tokalı, "Yıllık cari açıktaki düşüşün özellikle bu yılın ilk yarısında hızla devam edeceğini, cari açığın 4-5 milyar dolar bandına inebileceğini tahmin ediyoruz. Yılın ikinci yarısında ise yeniden dengelenme sürecinin belirginleşmesi ile 2019'u 19 milyar dolar civarında cari açıkla tamamlayabiliriz. Bu durumda 2017 sonunda yüzde 5.6 düzeyinde olan ancak 2018 yılını yüzde 3,5 civarında tamamlayacağını düşündüğümüz cari açık/ GSYH oranı 2019 sonunda yüzde 2.5 seviyesine kadar inebilir" dedi.Ekonomide hedeflerini tutturarak yatırımcı güvenini kazanan Türkiye'nin, uluslararası piyasalar gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarına da talep yağıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının tutarı 2 milyar dolar oldu. İhraca toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 47'si Ortadoğu, yüzde 30'u Birleşik Krallık yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019'da uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5.4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, aralıkta doğrudan yatırımın, 2017'ye göre yüzde 38 artarak 1 milyar 168 milyon dolara çıktığını vurguladı. Ermut, 2018'in tamamında yüzde 14'lik artışla 13.2 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi olduğunu ifade etti. Ermut, "Dünyada toplam doğrudan yatırımların ciddi düşüş yaşadığı 2018'de Türkiye'nin yıllık bazda gösterdiği doğrudan yatırım performansı önemli bir başarıdır" dedi.