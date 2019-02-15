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Son dakika | ne kadar oldu? 15 Şubat 2019 bugün , fiyatları!

Ekonomide en çok takip edilen konulardan olan ile ilgili son dakika hareketliliği günden güne devam ediyor. Maddi ve manevi öneme sahip olması ile beraber borsa, döviz rakamlarının yanında altın fiyatları da en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Pazartesi gününe dalgalı grafik ile başlayan altın, dün günü düşüşle kapatmıştı. Bugüne dalgalı bir seyir ile başlayan gram ve fiyatları gün içerisinde ne kadar olacak? Haberimizin detaylarından son dakika , gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile 15 Şubat 2019 Cuma bugün canlı fiyatlar...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:18
Son dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat 2019 bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları!

Yeni güne başlarken milyonlarca yurttaşın araştırdığı en önemli konulardan birisi olarak altın fiyatları öne çıkıyor. Ekonomi piyasalarında dolar, euro ve diğer döviz rakamları ile beraber son dakika altın fiyatları en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, kültürümüzde de önemli bir yerde olan altın, gerek yatırım gerekse hediyelik eşya olarak kullanılmaktadır. Bugün 15 Şubat Sevgililer Günü olduğundan, bireyler sevgili ya da eşlerine hediye olarak altın türevlerinden yapılmış çeşitli ürünler almayı düşünmekte ve 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt aramaktadır.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 15 ŞUBAT

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 15 Şubat 2019 Cuma gününe ilişkin güncel ve canlı altın fiyatlarını öğrenebilir, A Para altın sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat 2019 bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları!
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