Marketlerde fiyat foyası

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul ve Ankara'da başlayan tanzim satış sonrası fiyatlarını apar topar indiren zincir marketlerin foyası ortaya çıktı. Fiyatları hızla tanzim ayarına çeken Migros, BİM, CarrefourSA ve A101 gibi zincirler marketler, İstanbul ve Ankara dışındaki şubelerinde domates, salatalık, biber, patlıcan, patates, soğan gibi ürünleri yüksek fiyatlardan satıyor. Örneğin İzmir BİM'de salatalık 5.45, biber 7.90, domates 5.55 TL'den satılıyor. İzmir Migros'ta soğan 5.70, patates 4.85, domates 6.99, salatalık 7.49 liradan, Uşak Migros'ta ise çarli biber 8.75, salatalık 7.49, patates 5.79, soğan ise 5.49 liradan rafta yer alıyor. Uşak BİM'de de domates 6.45, biber 8.75, patlıcan 8.45 soğan 4.49 liradan satılıyor. Tanzim satış olmayan illerdeki marketlerde benzer fiyatların uygulandığı belirtiliyor.Söz konusu marketlerin fiyat oyunu vatandaşların da tepkisine neden oldu. "Ucuz patates almak için İstanbul'a mı gidelim?" diye serzenişte bulunan vatandaşlar, İstanbul ve Ankara'daki uygulamayı şov olarak niteledi. Öte yandan, PTT A.Ş. de dün www.epttavm.com'da tanzim satışları başlattı. PTT'den yapılan açıklamada ürünlerin ilk olarak Ankara'da başlayacağı, akabinde diğer illere yaygınlaştırılacağı belirtildi.