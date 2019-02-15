Meyve-sebzeye bor dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde temizlik ürünü Boron'u piyasaya sürerek başlattığı atağa şimdi üç farklı bor gübre ürününü ekledi. Bor gübrelerle ürün verimliliği yüzde 20'ye kadar artırılacak. Bor gübreler ilk etapta şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola, çay ve pamuk gibi ürünlerde kullanılacak. İlerleyen süreçte tüm meyve ve sebzelerin verimliliğinin artırılması için bor gübreye yer verilecek.Fazla yağış alan bölgelerle, orta ve az yağış alanlar için ayrı ayrı gübre geliştiren Bakanlık, gübreleri Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğü'nde bulunan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde üretiyor. Bakanlık, pilot uygulamaya mart ayında başlamayı planlıyor.